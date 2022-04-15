UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

15.04.2022 00:40
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.

Yarı finalde Leipzig ile Rangers, West Ham United ile de Eintracht Frankfurt eşleşti.

Bu turda karşılaşmaların ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3

Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)?: 1-1, 0-3

Rangers (İskoçya) ?- Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)

YORUMLAR
500
Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi

Eintracht Frankfurt, West Ham United, Rangers, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 00:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement