Müsabakanın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya 'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek - Son Dakika

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