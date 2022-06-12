Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek - Son Dakika
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Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek

12.06.2022 12:27
Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran Salı günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran Salı günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR olarak görev alacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek - Son Dakika

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