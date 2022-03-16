UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev

16.03.2022 18:16
UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'i, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi.

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'i, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Avusturya'nın LASK ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Avusturya'nın St. Pölten şehrindeki NÖ Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Orhan Erdemir ise İtalya'nın Roma ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında hakem gözlemcisi olacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te start alacak.

YORUMLAR
500
Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, 'Yerler kaygan başkanım' uyarısına verdiği cevapla gündem oldu Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, 'Yerler kaygan başkanım' uyarısına verdiği cevapla gündem oldu Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Orhan Erdemir, Erol Ersoy, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement