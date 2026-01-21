UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e kritik görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Avusturya ekibi Sturm Graz takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.
Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta sonunda Sturm Graz'ın puanı 4, Feyenoord'un ise 3 olarak göze çarpıyor. Bu karşılaşmayı kaybeden takım son hafta öncesi ilk 24 hayallerine veda edecek.
