UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e kritik görev

21.01.2026 18:48
Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Feyenoord-Sturm Graz maçını yönetecek. Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bu karşılaşmayı kaybeden takım Avrupa defterini kapatacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik maçta görevlendirildi.

FEYENOORD-STURM GRAZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Avusturya ekibi Sturm Graz takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

MAÇ SAAT 20.45'TE BAŞLAYACAK

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

KAYBEDEN TAKIM SAF DIŞI KALACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta sonunda Sturm Graz'ın puanı 4, Feyenoord'un ise 3 olarak göze çarpıyor. Bu karşılaşmayı kaybeden takım son hafta öncesi ilk 24 hayallerine veda edecek.

