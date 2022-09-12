UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

12.09.2022 16:18
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Arsenal FC, Eindhoven, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi - Son Dakika
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