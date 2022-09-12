UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Arsenal FC, Eindhoven, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi - Son Dakika

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