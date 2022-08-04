UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

04.08.2022 22:01
UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada Amilton'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas xx, Vytenis Kazlauskas xx, Gevork Arakelianas xx

Vaduz: Büchel xx, Gasser xx, Gabriel Işık xx, Traber xx (Iodice dk. 42 ?), Fehr xx, Dobras xx, Gajic xx, Goelzer xx (Ulrich dk. 32 xx), Hasler xx, Sutterxx, Tunahan Çiçek xx

Yedekler: Oehri, Chande, Omerovic, Hadzi, Ris, Djokic, Sasere, Rastoder

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Amilton xx, Muhammet xx

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Muric, Çekiçi, Mehmet, Adem, Bruno Paz, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Muhammet, Ahmet (Konyaspor) - KONYA

YORUMLAR
500
Vaduz-Arabam.com Konyaspor maçından notlar Vaduz-Arabam.com Konyaspor maçından notlar Vaduz-Arabam.com Konyaspor Vaduz-Arabam.com Konyaspor
Kaynak: İHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 22:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement