UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Sonuçlandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarından 2'si bugün oynandı.
Ligde 3. eleme turunda bugün Astana (Kazakistan) ve Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya): 6-1 (2-1)
Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (0-1)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.
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