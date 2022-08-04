Karşılaşmaya CFR Cluj; Simone Scuffet, Andrei Burca, Danijel Graovac, Constantin Paun, Roger, Ciprian Deac, Bismark Adjei-Boateng, Gabriel Debuljuh, Lovro Cvek, Yuri Matias ve Camora 11'iye çıktı. Shakhtyor Soligorsk ise Maksim Plotnikov, Nikola Antic, İgor İvanovic, Ardit Krymi, Fessou Meme Euloge Placca, Milos Satara, Nikita Korzun, Zaim Divanovic, Yegor Filipenko, Luka Simunovic ve Vitor Correia da Silva 11'i ile mücadele etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi: CFR Cluj: 0 Shakhtyor Soligorsk: 0 - Son Dakika

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