UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu Tamamlandı - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu Tamamlandı

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23 rövanş maçında 20 takım lig aşamasına kaldı, Enes Ünal'lı Getafe ilk turda ilerledi.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 23 rövanş maçı oynandı.

Rakiplerini eleyen Brann, Kopenhag, Riga, Monaco, Freiburg, Lugano, Twente, Jablonec, KuPS Kuopio, Inter Escaldes, Hajduk Split, Pafos, Ajax, Atalanta, Panathinaikos, Nordsjaelland, Braga, Brighton, Borac, Midtjylland, Gent, Getafe ve Lincoln Red Imps lig aşamasına kaldı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Partizan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla yoluna devam etti. Enes, 70. dakikada takımının golünü kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0 (1-1)

Jablonec (Çekya)-Rangers (İskoçya): 1-0 (Penaltılarla 4-3) (0-1)

Karabağ (Azerbaycan)-Twente (Hollanda): 1-4 (Uzatmalarda) (1-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Lugano (İsviçre): 1-1 (1-2)

Freiburg (Almanya)-Motherwell (İskoçya): 4-1 (3-1)

Monaco (Fransa)-Gornik Zabrze (Polonya): 4-1 (3-2)

Inter Escaldes (Andorra)-Drita (Kosova): 0-0 (Penaltılarla 4-2) (2-2)

Riga (Letonya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (0-0)

Kopenhag (Danimarka)-Inter Turku (Finlandiya): 4-1 (0-0)

Rakow (Polonya)-Hajduk Split (Hırvatistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Hradec Kralove (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2 (Uzatmalarda) (2-2)

Brann (Norveç)-PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo City (Arnavutluk): 4-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Atalanta (İtalya): 0-1 (0-0)

St. Gallen (İsviçre)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-3 (0-1)

Ajax (Hollanda)-Sion (İsviçre): 5-3 (4-2)

Borac (Bosna Hersek)-Vikingur (İzlanda): 3-1 (3-1)

Brighton (İngiltere)-Tromso (Norveç): 4-0 (0-0)

Austria Wien (Avusturya)-Braga (Portekiz): 0-0 (0-2)

Rijeka (Hırvatistan)-Midtjylland (Danimarka): 1-4 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-3 (Uzatmalarda) (2-0)

Hibernian (İskoçya)-Gent (Belçika): 2-3 (0-0)

Partizan (Sırbistan)-Getafe (İspanya): 2-1 (1-3)

Kaynak: AA

Konferans, Enes Ünal, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Turu Tamamlandı - Son Dakika

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