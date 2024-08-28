Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda RAMS Başakşehir, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St.Patricks'i sahasında 2-0 yenerek lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Günün diğer müsabakasında ise Belçika temsilcisi Gent, ilk maçta Sırbistan'da 1-0 mağlup ettiği Partizan'ı sahasında aynı skorla yenerek lig aşamasına çıkan bir diğer ekip oldu.