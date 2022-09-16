Topu bilerek kadın muhabirin kalçasına attı! O anlar kameraya yansıdı

Celtic kalecisi Joe Hart, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında karşı karşıya geldiği Shakhtar Donetsk maçı öncesi olay bir harekete imza attı. Maç öncesi gelişmeleri aktaran kadın muhabirin kalçasına top atan Joe Hart, hareketinin ardından kameraya el salladı.

MİLYONLARCA TIKLANDI

Kadın sunucunun, kalçasına isabet eden topa karşı verdiği tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez izlendi.

ÖZÜR DİLEDİ

Dış basınında ise Joe Hart'ın yaptığı bu hareket pek iyi karşılanmadı. Polonya basını haberi 'Taciz etti' kelimeleri ile gündeme taşıdı. Ağır eleştirilerin odağında kalan Celtic file bekçisi Hart, özür dilemek zorunda kaldı. Görüntüyü izleyen bazı kullanıcılar ise "Bir kaleci için fena bir atış değil " yorumlarında bulundu.