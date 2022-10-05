Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile devirdi. İtalya'da oynanan maçta milli futbolcumuz attığı gol ile takımına 3 puanı getiren isim oldu.

NAPOLI GOL OLUP YAĞDI

Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle: