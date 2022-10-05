Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti - Son Dakika
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti

05.10.2022 00:46

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin önemli mücadelesinde İnter sahasında Barcelona'yı 1-0 yendi. İtalyanlara galibiyeti getiren golü 45+2'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 85 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile devirdi. İtalya'da oynanan maçta milli futbolcumuz attığı gol ile takımına 3 puanı getiren isim oldu.

NAPOLI GOL OLUP YAĞDI

Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

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Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle geçti Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle geçti

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti - Son Dakika


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