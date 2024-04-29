UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması başlıyor - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde yarı final aşaması başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk maçları yarın başlıyor. Real Madrid, Bayern Münih'e konuk olurken, Borussia Dortmund evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Her iki maç da TSİ 22.00'de başlayacak.

29.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, yarın 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, 1 Mayıs Çarşamba günü sahasında 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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