UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

23.05.2022 14:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu.

Ulusal liglerin tamamlanmasıyla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasına gelecek sezon doğrudan katılacak ekipler de netleşti.

Statü gereği UEFA sıralamasında ilk 11'de (Rusya haricinde) yer alan ülkelerin liglerini şampiyon tamamlayan, ilk 6'daki ülkelerin liglerini 2. sırada bitiren, ilk 4'teki ülkelerin liglerinde 3 ve 4. sırayı alan kulüpler ile UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi, organizasyona doğrudan katılıyor.

Buna göre Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig'e ek olarak Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt da Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Böylece gelecek sezon Almanya'yı 5 takım temsil edecek.

İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan Milan, Inter, Napoli, Juventus, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Marsilya, Portekiz'den Porto, Sporting Lizbon, Hollanda'dan Ajax, Belçika'dan Club Brugge, Avusturya'dan Salzburg ve İskoçya'dan Celtic ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk de turnuvaya grup aşamasından katılacak.

6 takım ise Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından dahil olacak. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, play-off turu, puan tablosunun 2. sırasındaki Fenerbahçe ise 2. ön eleme turunda mücadele edecek.

Grup aşamasının 6 Eylül'de başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyon motosikletçinin vurulma anı kamerada Şampiyon motosikletçinin vurulma anı kamerada
Kaynak: AA

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