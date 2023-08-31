Suudi Arabistan ekiplerinin transfer piyasasına damga vurmasının ardından Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'ya başvuruda bulunacağı iddia edilmişti. UEFA, böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcularla ilgili de konuşan, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." dedi.
Son Dakika › Spor › UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika