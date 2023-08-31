UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika

UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı

UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı
Son Güncelleme: 31.08.2023 14:19

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını yalanladı. Böyle bir durumun mümkün olmadığını belirten Ceferin, ''Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir.'' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekiplerinin transfer piyasasına damga vurmasının ardından Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'ya başvuruda bulunacağı iddia edilmişti. UEFA, böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.

"SADECE AVRUPA KULÜPLERİ KATILABİLİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." ifadelerini kullandı.

UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını yalanladı
Aleksander Ceferin

"EN İYİ OYUNLAR ORAYA GİTMİYOR"

Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcularla ilgili de konuşan, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

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Son Dakika Spor UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika
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