UEFA tarafından yürütülen kulüp lisanslama değişim programı kapsamında Hırvatistan Futbol Federasyonu ile UEFA temsilcileri, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Beşiktaş Kulübünü genel sekreter Uğur Fora temsil etti.

Ziyarette Hırvatistan Futbol Federasyonundan kulüp lisanslama direktörlüğü başkanı Ivancica Sudac, başkan yardımcısı Amra Peternel, hukuk danışmanı Matija Puhak, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Müdürü Thomas Ziethen, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörü İdil Cem, TFF Kulüp Lisans Sorumlusu Tayfun Neidim ve TFF Avukatı Ganimet Güllü yer aldı.

Tüpraş Stadı'nı ve Beşiktaş Müzesi'ni gezen ziyaretçilere kulüp tarihi tanıtıldı.