Uğur Aktaş, Avrupa Karate Şampiyonası Finaline Yükseldi

22.05.2026 11:15
A Milli Takım Kaptanı Uğur Aktaş, Avrupa Karate Şampiyonası'nda finale çıkarak 5. madalyasını hedefliyor.

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda adını finale yazdıran isimlerden A Milli Takım Kaptanı Uğur Aktaş, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekleme hedefinde.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kumite +84 kiloda finalist olan Uğur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5'inci Avrupa şampiyonluğuna çok yaklaştığını dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası'nı seviyorum. Bu organizasyonda ilk finalimi 2016 yılında Fransa'da yapmıştım. Bu süreçte büyüklerde 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. Yine 3 kez de takımlarda altın madalya kazandım. Umuyorum ki yarın 5'inci altın madalyam olacak. Benim için turnuva güzel başladı. Buraya iyi motive olmuş, hazırlanmıştım. İnşallah yarın altın madalya ile taçlandıracağız." diye konuştu.

Aktaş, çeyrek finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle takım finaline çıkamama ihtimalinin yüksek olduğuna değinirken, "Çeyrek finalde 'hamstring' kasımda bir ağrı oluştu. O anki sıcaklığımla devam ettim ancak ağrısı arttı. Bu durum takım finalinde yarışmama müsaade etmeyebilir. Tamamen ferdi finale odaklanacağız gibi gözüküyor. Son 3 dakikalık bir maçımız var. Onu da alıp ülkemize şampiyon dönebilmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"Takım halinde şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok"

Ay-yıldızlı sporcu, madalyaların sahibini bulacağı hafta sonuna 7 finalle girmek istediklerini vurgularken, "Sinerjimiz çok yüksek. Hem kadın hem erkek takımı olarak kamplarda güzel bir sinerji yakaladık. Enerjimiz yükseldi. Antrenmanlarda iyiydik. Ara turnuvalara katıldık. Oralarda kendimizi tartma durumumuz oldu. Burada da herkes birbirinin kazanmasını istiyor, birbirini destekliyor. Hafta sonuna 7 finalle gireceğiz diye umut ediyorum. Takım halinde şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Şu an hepimizin performansı yüksek. Moral, motivasyon yerinde. Orada tüm takım arkadaşlarımla savaşarak güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı olarak sorumluluğuna da dikkati çeken Uğur Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben geçmişte yaşadığım birçok şeyi, şu an onların yaşadığı şeylerle bağdaştırıyorum. Elimden geldiği kadar doğru psikolojiyle aksiyonlara cevap vermeleri konusunda telkinlerde bulunuyorum. Yönlendirmeler yapıyorum. Onlar da sağ olsunlar, bir problemle karşılaştıkları zaman gelip bana danışıyor. Bundan dolayı mutluyum. Ben karate ile var oldum. Yıllardır bu camianın içerisindeyim. Yıllardır çalışıyoruz, madalyalar kazanıyoruz ama bu sorumluluğu da üstlenip güzel bir şekilde yapabilmek insana farklı bir mutluluk veriyor. Ufacık bir konuda bile destek olabilirsem, onun yansıması bazen madalya bile olabiliyor. Ben bütün süreçleri yaşadım. Sakatlandım, çok iyi dönemlerim oldu. Düştüğüm dönemler de oldu. Özellikle son 2, 3 senede sıkıntılı zamanlar geçirdim. Turnuvalardan uzaktım. Bunların getirdiği tecrübelerle de kardeşlerime, arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım zaman geçtikçe daha güzel bir sinerji yakalayıp daha iyi bir takım haline geleceğiz."

Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
