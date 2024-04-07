Uğur Demirok: Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Uğur Demirok: Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz

Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olduklarını belirterek, Süper Lig'de kalıcı olmak ve Eyüp semtini gururlandırmak istediklerini söyledi. Takımın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayan Demirok, Teknik Direktör Arda Turan'ın aile vurgusunun şampiyonluğun anahtarı olduğunu ifade etti.

07.04.2024 23:22  Güncelleme: 23:25
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- Uğur Demirok: "Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz"

Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok:

"İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok, Trendyol 1. Lig'de 5 hafta kala şampiyon olduklarını belirterek, "İnşallah Süper Lig'de önce kalıcı, daha sonra hedefleri olan bir takım olarak hem Eyüpspor olarak hem de Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur Demirok, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sahaya inerek takım arkadaşları ve teknik heyetle coşkuyu paylaştı. Eflatun-sarılıların iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Demirok, "İnanılmaz bir duygu, 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının Süper Lig'e çıkmasında katkılarımız oldu. Tarif edilemez bir gün. Daha önce birçok güzel anılar yaşadık ama bu bambaşka olacak. Başta Arda hocam olmak üzere, Murat başkanım ve Fatih başkanımın desteği, mücadelesi, takımın mücadelesi, gerçekten Eyüpspor'da bir aile ortamı vardı. Bunun sonucunu 5 hafta kala şampiyonlukla aldık. İnşallah Süper Lig'de önce kalıcı, daha sonra hedefleri olan bir takım olarak hem Eyüpspor olarak hem de Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Teknik Direktör Arda Turan'ın anlayışı ile takım içerisinde iyi bir birliktelik sağlandığını belirten 35 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"Bir aile ortamı var ve bunu sahaya yansıtan bir takım görüntüsündeydik. Arda hoca ilk geldiği günden beri aile vurgusunu, oynayan oynamayan oyuncunun bir olduğunu, takım olduğumuzu bize gösterdi. Bence şampiyonluğun en büyük anahtarı buydu. Herkes de buna inandı, Arda hocamın taktiğine, insanlığına, kişiliğine o bize sahip çıktığı gibi takım olarak da biz sahip çıktık. Bütün her şey ortak bir noktada buluştuğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Biz de bunu sağladık. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğur Demirok: Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz - Son Dakika

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