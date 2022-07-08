Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün - Son Dakika
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Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün

08.07.2022 17:16

Eski Galatasaraylı futbolcu Feghouli ile ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medyada birbirlerine girdi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor'dan övgüyle bahseden Feghouli için, "Tembellikte, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi." sözlerini söyleyen Karakullukçu'ya Cezayirli futbolcu, "Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra iki yüzlüsün." yanıtını verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'nin, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Igor Tudor ile ilgili sözlerine ilişkin ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Cezayirli futbolcu, Karakullukçu'ya cevap verirken ikili arasında tartışma yaşandı.

"3 AYLAR TOPÇUSU"

Uğur Karakullukçu, Feghouli ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Feghouli'nin Tudor fikrine bir şey demiyorum ama tembellikte, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi. Senin en çok övündüğün dönemdeki lakabın 3 aylar topçusu." dedi.

Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada birbirine girdi: Kafan kirli, iki yüzlüsün

"YALAN SÖYLEMENİN YANI SIRA İKİ YÜZLÜSÜN"

Bu sözlere cevap veren Feghouli, "Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra ikiyüzlüsün. 2 şampiyonluk ve 2 kupa kazandım. Ayrıca en iyi oyuncu seçildim. Ve sen ne yapıyorsun? Tudor için iyi şeyler söylemek Terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor! Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada birbirine girdi: Kafan kirli, iki yüzlüsün

"BANA SALDIRARAK FİKİRLERİMİ DEĞİŞTİREMEZSİN"

Son olarak ünlü spor yorumcusu, Cezayirli futbolcuya, "Sofiane, ben sadece kendi fikrimi söyledim ve söylediklerimin arkasındayım ortada bir 'yalan' yok. Performansının 5 yılda çılgın paralar kazanmış bir oyuncuya göre yetersizdi, toparlamak için de son yıllarda bir çaban olmadı. Üzgünüm ama bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin." şeklinde konuştu.

Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada birbirine girdi: Kafan kirli, iki yüzlüsün
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Sofiane Feghouli, Galatasaray, Igor Tudor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün - Son Dakika


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