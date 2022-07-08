Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'nin, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Igor Tudor ile ilgili sözlerine ilişkin ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Cezayirli futbolcu, Karakullukçu'ya cevap verirken ikili arasında tartışma yaşandı.

"3 AYLAR TOPÇUSU"

Uğur Karakullukçu, Feghouli ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Feghouli'nin Tudor fikrine bir şey demiyorum ama tembellikte, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi. Senin en çok övündüğün dönemdeki lakabın 3 aylar topçusu." dedi.

"YALAN SÖYLEMENİN YANI SIRA İKİ YÜZLÜSÜN"

Bu sözlere cevap veren Feghouli, "Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra ikiyüzlüsün. 2 şampiyonluk ve 2 kupa kazandım. Ayrıca en iyi oyuncu seçildim. Ve sen ne yapıyorsun? Tudor için iyi şeyler söylemek Terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor! Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"BANA SALDIRARAK FİKİRLERİMİ DEĞİŞTİREMEZSİN"

Son olarak ünlü spor yorumcusu, Cezayirli futbolcuya, "Sofiane, ben sadece kendi fikrimi söyledim ve söylediklerimin arkasındayım ortada bir 'yalan' yok. Performansının 5 yılda çılgın paralar kazanmış bir oyuncuya göre yetersizdi, toparlamak için de son yıllarda bir çaban olmadı. Üzgünüm ama bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin." şeklinde konuştu.