Spor

Uğurcan Çakır, Galatasaray'daki Hedeflerini Açıkladı

13.09.2025 20:38
Galatasaray'ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır, başarı hedeflerini ve taraftarına olan bağlılığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların gelecek başarılarında rol oynamak istediğini belirtti.

Milli file bekçisi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daçok mutlu olduğunu belirten Uğurcan, "Galip geldiğimiz için de mutluyum. İlk maçlar genellikle zor oluyor. Takıma alışmam, onları tanımam zor. Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İnşallah haftaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u da yeneriz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera ile transferinin öncesinde sürekli görüştüğünü dile getiren milli kaleci, "Muslera'nın beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu seviyorum. Müthiş bir profesyonel. Çok başarılı bir kaleci. Kendisi Galatasaray'da çok büyük işler başardı. Umarım ben de Galatasaray ile onun yakaladığı başarılara ulaşabilirim." diye konuştu.

Galatasaray'a transferi sonrasında takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını aktaran Uğurcan, "Burada milli takımdan arkadaşlarım var. Icardi, Torreira ve Sanchez de çok iyi çocuklar. Galatasaray, son 3 sezonun şampiyonu. Ben, Galatasaray'ın gelecek başarılarına katkı sağlamak istiyorum. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atarız." dedi.

Taraftara da mesaj veren 29 yaşındaki kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarın sevgisine layık olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bundan taraftarın şüphesi olmasın. Galatasaray ile uzun yıllar başarılı olmak istiyorum. Buruk bir sevinç oldu benim için. İki gün önce kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya'da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin, teyzemin ve eniştemin başı sağ olsun. O, beni bu formayla görmek çok istiyordu. Hatta transferimden sonra çok mutluydu. Ben de bu galibiyeti teyzeme, enişteme ve kuzenime armağan ediyorum."

Kaynak: AA

