UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı - Son Dakika
Üye Girişi

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı

07.06.2022 20:22
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışlarında 2 sporcu yarı finale yükseldi.

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışlarında 2 sporcu yarı finale yükseldi.

Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisi eleme müsabakaları gerçekleştirildi. 30 ülkeden 59 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Türkiye'yi kadınlar kategorisinde 12 milli sporcu temsil etti.

Eskrim etabıyla start alan ve sonrasında yüzme etabıyla devam eden organizasyonun B Grubu eleme müsabakalarında yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1052 puan, A Grubu'nda yarışan milli sporcu Sesim Alpuğan ise toplam 1026 puan 9 Haziran'da yapılacak yarı finale kalmayı başardı.

A Grubu'nda Yaren Nur Polat 20'nci, Almira Belemir Dede 23'üncü, Selin Eyipoğlu 25'inci, Ayşen Bensu Gül 27'nci ve Başak Yaprak Boğan yarışı 28'inci olarak tamamladı.

Kadınlar B Grubu'nda ise yarışı, Sıdal Aslan 19'uncu, Selen Gülel 24'üncü, İpek Akşin 25'inci, Ebrar Çalışkan 27'nci, İlayda Demir 29'uncu olarak bitirdi.

Dünya Kupası, yarın erkekler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek.

Erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcularımız Buğra Ünal, Doğukan Ahmed, Doruk Altınbaş, Emre Altunay, Erhan Ispanakçı, Furkan Murat, Hakan Can Güngör, Jan Demir Vurdum, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı, Yağız Ak ve Yunus Çalışkan müsabakalarda yarı final mücadelesi verecek.

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı
UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı: 'AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla (Türkiye'ye ilişkin) raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde... Dışişleri Bakanlığı: 'AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla (Türkiye'ye ilişkin) raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde... Litvanya-Türkiye Litvanya-Türkiye İtalyan sağcı lider Salvini, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü 'kıskançlıkla' izliyor İtalyan sağcı lider Salvini, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü 'kıskançlıkla' izliyor
Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement