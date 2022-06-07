Eskrim etabıyla start alan ve sonrasında yüzme etabıyla devam eden organizasyonun B Grubu eleme müsabakalarında yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1052 puan, A Grubu'nda yarışan milli sporcu Sesim Alpuğan ise toplam 1026 puan 9 Haziran'da yapılacak yarı finale kalmayı başardı.

Dışişleri Bakanlığı: 'AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla (Türkiye'ye ilişkin) raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde...

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü Etabı - Son Dakika

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