Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti

05.04.2022 10:05
Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen ve Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Türkiye'ye getirilerek Süper Lig'deki bazı kulüplerde misafir edilen sporculardan Sivas'ta kalanlar Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen ve Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Türkiye'ye getirilerek Süper Lig'deki bazı kulüplerde misafir edilen sporculardan Sivas'ta kalanlar Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ayhan, Sivasspor tesislerinde antrenman yaparak futbol hayatlarına devam etme imkanı sunulan Ukraynalı 10 sporcuyla bir süre sohbet etti.

Ayhan, misafirperverliğinden dolayı Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten'e teşekkür etti.

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 131 sporcu, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Trabzon'a getirilmiş, bu il ile Sivas, Kayseri ve Antalya'da misafir edilmeye başlanmıştı.

Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti
Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti
Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti

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Kulüpler Birliği Vakfı, Ukrayna, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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