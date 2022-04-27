Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk'u transfer etti.

İtalyan yıldız Bolessi ve Perulu pasör çaprazı Angela Maria Leyva ile anlaştığını duyuran turuncu-mavili kulüp, Ukraynalı ünlü smaçör Olesia Rykhliuk ile el sıkıştı.

1987 doğumlu Ukraynalı smaçör Rykhliuk, 1.96 boyunda. Tecrübeli oyuncu son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma gidiyordu. - ADANA