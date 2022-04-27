Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika
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Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde

27.04.2022 13:53
Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk'u transfer etti.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk'u transfer etti.

İtalyan yıldız Bolessi ve Perulu pasör çaprazı Angela Maria Leyva ile anlaştığını duyuran turuncu-mavili kulüp, Ukraynalı ünlü smaçör Olesia Rykhliuk ile el sıkıştı.

1987 doğumlu Ukraynalı smaçör Rykhliuk, 1.96 boyunda. Tecrübeli oyuncu son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma gidiyordu. - ADANA

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Çukurova, İtalyan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ukraynalı milli smaçör Olesia Rykhliuk, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika


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