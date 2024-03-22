UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Kahramanmaraş'ta Spor Salonu Sahibi Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir spor salonu sahibi ve antrenör olan bir kişi, salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Taciz edildiklerini ailelerine anlatan çocukların şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli, daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürülen bir kişidir.