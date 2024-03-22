UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.

22.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Samsun'un Bafra ilçesinde UltrAslan Bafra Temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Galatasaraylı taraftarlar maddi durumu olmayan ailelere Ramazan kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı. UltrAslan Bafra Koordinatörü Oğuzhan Ay öncülüğünde sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İlçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden taraftarlar, aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti. Oğuzhan Ay, "Ramazan ayı dolayısıyla 500 aileye gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UltrAslan Bafra, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

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