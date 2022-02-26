Uluslararası Kayak Federasyonu, Rusya'da yapılacak yarışları iptal etti - Son Dakika
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Uluslararası Kayak Federasyonu, Rusya'da yapılacak yarışları iptal etti

26.02.2022 13:47
Uluslararası Kayak Federasyonu, Rusya'da yapılacak yarışları iptal etti

Uluslararası Kayak Federasyonu, 2021-2022 sezonu takviminin kalan bölümünde Rusya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının iptal edileceğini ya da başka bir ülkede yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Kayak Federasyonu, 2021-2022 sezonu takviminin kalan bölümünde Rusya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının iptal edileceğini ya da başka bir ülkede yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), 2021-2022 sezonunda Rusya'da yapılması planlanan müsabakaların durumunun konuşması üzerine bugün toplandı.

Toplantı sonrası tüm katılımcıların güvenliği ve Dünya Kupası'nın bütünlüğünü korumak adına, Rusya'da yapılması planlanan ve takvimde yer alan Dünya Kupası etkinliklerinin iptal edileceği veya başka bir yere alınacağı açıklandı.

Uluslararası Kayak Federasyonu, müsabakaların ev sahibi ve tarihlerini ileriki günlerde açıklayacak. Konsey oybirliğiyle, Uluslararası Federasyonlar için IOC tavsiyeleri doğrultusunda, tüm Rus sporcuların Uluslararası Kayak Federasyonu yarışmalarına katılmaya devam edebileceğine karar verdi. Sporcular, törenler de dahil olmak üzere tüm resmi yarışmalarda sporcular Rusya ülkesi adı altında yarışmaya devam edecek.

Takvimde yer alan organizasyonlar şöyle:

FIS Kayaklı Koşu Dünya Kupası - 25-27 Şubat, Sunny Valley (RUS)

FIS Aerials Dünya Kupası - 26-27 Şubat, Yaroslavl (RUS)

FIS Aerials Dünya Kupası - 5 Mart, Moskova (RUS)

FIS Kadınlar Kayakla Atlama Dünya Kupası - 18 -20 Mart, Nizhny Tagil (RUS)

FIS Kadınlar Kayakla Atlama Dünya Kupası - 25- 27 Mart Chaikovsky (RUS)

FIS Kros Dünya Kupası - 18-20 Mart, Tümen (RUS) - İSTANBUL

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Dünya Kupası, Rusya, Mart, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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