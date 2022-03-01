Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti

01.03.2022 23:06
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF), Rusya ve Belarus'a müsabakalardan men cezası verdi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF), Rusya ve Belarus'a müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ile Belarus'un üyeliklerinin askıya alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar ISF müsabakalarına katılmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Rus ve Belaruslu yetkililerin, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katılamayacağı da kaydedildi.

Ayrıca ISF Gymnasiade 2024 ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı İngiltere'den, Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım kararı İngiltere'den, Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım kararı

Belarus, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 23:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Rusya ve Belarus'u müsabakalardan men etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement