FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası - Son Dakika
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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

28.09.2022 23:28
FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 ülkeden 110 sporcu katıldı.

Turnuvada İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan muaythai müsabakaları sona erdi.

Muaythai Milli Takımı, 16 ülkeden 62 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz alarak kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası
Kaynak: AA

Dövüş Sporları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası - Son Dakika

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