Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim'deki Macaristan maçı öncesi TFF tesislerinde çalıştı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışması ile başladı.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmayla sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Macaristan mücadelesi, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.