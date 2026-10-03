Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim'deki Macaristan maçı öncesi TFF tesislerinde çalıştı - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim'deki Macaristan maçı öncesi TFF tesislerinde çalıştı

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim'de Macaristan'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. TFF'ye göre antrenman Hasan Doğan tesislerinde yapıldı; ekip yarın hazırlıklara devam edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışması ile başladı.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmayla sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Macaristan mücadelesi, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuAvrupa ŞampiyonasıHasan DoğanMacaristan6 EkimFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim'deki Macaristan maçı öncesi TFF tesislerinde çalıştı - Son Dakika
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