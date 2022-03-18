Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, İskoçya maçı aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)