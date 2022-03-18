Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı

18.03.2022 19:45
Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, İskoçya maçı aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC)Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası maçlarının aday kadrosu açıklandı - Son Dakika


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