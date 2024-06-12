Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grozne kentindeki kamp 20 Haziran'da sona erecek.
Teknik direktör Salim Abonoz ve antrenör Serdar Kiraz eşliğinde kampta yer alan sporcuların isimleri şu şekilde:
50 kilo: Furkan Salih Gül
55 kilo: Enes Bilge
60 kilo: Ramazan Kibaroğlu
66 kilo: Mustafa Berat Şimşek
73 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Burak İsmail Şengür
90 kilo: Fatih Dursun
+90 kilo: Mahmutcan Maden
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