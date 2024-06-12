Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor - Son Dakika
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Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor

Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası\'na Rusya\'da hazırlanıyor

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit milli judocular Grozne kentindeki kamp ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kampta Teknik direktör Salim Abonoz ve antrenör Serdar Kiraz eşliğinde yer alan sporcuların isimleri şunlardır: Furkan Salih Gül (50 kilo), Enes Bilge (55 kilo), Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Ömer Faruk Turgutlu ve Burak İsmail Şengür (73 kilo), Fatih Dursun (90 kilo) ve Mahmutcan Maden (+90 kilo). Kamp 20 Haziran'da sona erecektir.

12.06.2024 10:17
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Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grozne kentindeki kamp 20 Haziran'da sona erecek.

Teknik direktör Salim Abonoz ve antrenör Serdar Kiraz eşliğinde kampta yer alan sporcuların isimleri şu şekilde:

50 kilo: Furkan Salih Gül

55 kilo: Enes Bilge

60 kilo: Ramazan Kibaroğlu

66 kilo: Mustafa Berat Şimşek

73 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Burak İsmail Şengür

90 kilo: Fatih Dursun

+90 kilo: Mahmutcan Maden

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor - Son Dakika

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