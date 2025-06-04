Ümit Milli Takım, Karadağ Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak.
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