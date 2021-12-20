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Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti - Son Dakika

Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti

20.12.2021 09:13
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti

Ümraniye Belediyesi'nin yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için 1. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi'nin yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için 1. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı düzenlendi. Yarışmaya katılan sporcular galip gelebilmek için kıyasıya rekabet etti. Başkan İsmet Yıldırım: "Tesis yapmak ve ihtiyaçları karşılamak bizden, şampiyon olmak da sizden" dedi.

Ümraniye Belediyesi yüzme havuzlarında verilen eğitimlerin birinci döneminin sonuna gelindi. Bu nedenle Atakent'te bulunan Birol Hayal Yüzme Havuzu'nda, kurslarda eğitim gören sporculara yönelik bir yarışma düzenlendi. 1. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı; 2006-2008 doğumlu çocuklar (kız ve erkek), 2009-2011 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) ve 2012-2014 doğumlu çocuklar (kız ve erkek) kategorilerinden oluştu. Yüzme yarışında, her kategoride 4, toplamda 96 sporcu dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

Yüzmenin önemli sporların başında geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan İsmet Yıldırım, "Bu tesislerden, sporcularımızın ve hocalarımızın gayreti ile Avrupa ve dünya şampiyonları çıkmasını ümit ediyorum. Gençlerden önemli yüzme sporcuları çıkmalı. Tesis yapmak ve ihtiyaçları karşılamak bizden, şampiyon olmak da sizden. İnşallah başarılarınızla bayrağımızı göndere çekip, bizleri gururlandırırsınız. Benim gözümde bu yarışmaya katılan herkes şampiyon. Başta dereceye giren yüzücülerimiz olmak üzere, mücadele eden tüm genç sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Yıldırım daha sonra yarışmada dereceye giren yüzücülere madalyalarını taktı. Ayrıca dereceye giren sporculara eşofman takımı hediye edildi.

Kazanmak için kulaç attılar

Gün boyu devam eden ve kıyasıya mücadelelere sahne olan 1. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışını kazananlar şöyle:

2012-2014 doğumlu çocuklar (kız): 1. Sümeyye Gülsüm Şahin. 2. Beyza Kaya, 3. Eylül Erdönmez

2009-2011 doğumlu çocuklar (kız): 1. Zeynep Kırık, 2. Şevval Kırık, 3. Sude Gökmen

2006-2008 doğumlu çocuklar (kız): 1. Elif Altınel, 2. Buğlem Esila Bilgin, 3. Ece Kandil

2012-2014 doğumlu çocuklar (erkek): 1. Yuşa Akçay, 2. Mehmet Tuna Varlı, 3. Ali Asaf Yılmaz

2009-2011 doğumlu çocuklar (erkek): 1. Emsal Ahmet, 2. Emir Kaan Tomuş, 3. Mustafa Yiğit Aslan

2006-2008 doğumlu çocuklar (erkek): 1. Mustafa Efe Çelik, 2. Alican Sezol, 3. Aziz Jon Abumalikov - İSTANBUL

Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti
Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Şampiyon, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ümraniye'de genç yüzücülerin şampiyonluk mücadelesi nefes kesti - Son Dakika
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