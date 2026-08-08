Ümraniyespor: 1 Puan İyidir - Son Dakika
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Ümraniyespor: 1 Puan İyidir

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Teknik Sorumlu Açıkgöz, Mardin 1969 ile 0-0 berabere kalmanın 1 puan kaybetmekten iyi olduğunu belirtti.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Mardin 1969 Spor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet alamadık ama 1 puan da kaybetmekten iyidir. Takımımızın her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Ligin ilk maçında her takım gibi biz de galibiyetle başlamak istiyorduk. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Her maç öncesi maçı kazanmak için kriterlerimiz var. Bunların gerisinde kaldık. Hava şartlarına rağmen oyuncularımız çok mücadele etti. Galibiyet alamadık ama 1 puan da kaybetmekten iyidir. Takımımızın her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

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