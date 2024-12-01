Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Maçta goller ve dramatik anlar yaşandı.

01.12.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada sağ taraftan Ensar Kemaloğlu'nun kullandığı kornerde mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldini, savunmanın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı öncesi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltıyı iptal etti.

41. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta savunmada Alperen Babacan'ın hatasında araya girip topu kapan Barış Ekincier, topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk'ün solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ kanattan Amilton'un yerden yaptığı ortada arka direkte Metehan Mimaroğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada Nalepa'nın hızlı kullandığı serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına giren Amilton yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

71. dakikada sol taraftan Soukou'nun yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mustafa Eser'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

84. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samed Onur'un direk kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-3

90+5. dakikada sağ kanattan Benny'nin yaptığı ortada Mustafa Eser'in indirdiği topa ceza yayı sol tarafından Glumac'ın yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 3-3

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Serkan Göksu dk. 33), Benny, Hoti, Soukou (Mehmet Büyüksayar dk. 84), Barış Ekincier (Jurgen Bardhi dk. 74), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Arıcı, Muhammet Fatih Karasu, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Mete Kaan Demir dk. 83), Ensar Kemaloğlu (Nalepa dk. 46), Mikail Okyar (Samed Onur dk. 83), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 76), Djitte (Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Aosman, Umut İslamoğlu

Teknik Sorumlu: Dünyacan Çiçekverdi

Goller: Barış Ekincier (dk. 41), Mustafa Eser (dk. 71), Glumac (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Metehan Mimaroğlu (dk. 56), Amilton (dk. 63), Samed Onur (dk. 84) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Nalepa (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Trendyol, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 17:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.