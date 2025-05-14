Ümraniyespor 7 Futbolcusuyla Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atalay Babacan ve Engjell Hoti ile birer, Cebio Soukou ile 1+1, Oğuz Yıldırım ve Serkan Göksu ile de ikişer yıllık anlaşmaya varıldı.
Kırmızı-beyazlılar, opsiyonlarını kullandığı Jurgen Bardhi ve Benny ile de birer yıllık sözleşme yaptı.
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