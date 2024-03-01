Ümraniyespor, Altay\'ı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Melih Okutan dk. 79), Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare, Muhammed Mert, Serkan Göksu (Diniyev dk. 72), Emre Demir (Hasan Ayaroğlu dk. 63), Emrecan Bulut (Onur Ayık dk. 79), Tiago Çukur (Saponjic dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim Titebah, Mustafa Eser, Isaac, Batuhan Arıcı
Teknik Direktör: Orhan Gençer
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Caner Baycan dk. 72), Kuban Altunbudak, Ceyhun Gülselam (Enes Yetkin dk. 26), Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 72), Mehmet Gündüz (Erdem Özcan dk. 86), Enes Öğrüce, Ali Kızılkuyu (Murat Uluç dk. 46)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Arda Gezer, Nurettin Küçükdeniz, Hikmet Çolak
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Uğur Kaan Yıldız (dk. 45+1), Popov (dk. 71) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya - İSTANBUL
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
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