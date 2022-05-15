Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı

15.05.2022 10:19

- Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

- Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen kutlamalar çerçevesinde ünlü şarkıcı Alişan konser verdi.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor, şampiyonluk zaferini kutladı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde trafiğe kapalı alanda coşkulu bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda, Ümraniyeliler Dj performansıyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Ümraniyespor'un şampiyon futbolcuları ve teknik heyetin, üstü açık otobüsle kortej şeklinde alana gelmesiyle coşku ikiye katlandı, şampiyonluk sevinci tüm Ümraniyelilerle paylaşıldı. Ümraniyelilerin doyasıya eğlendiği kutlamalarda ünlü sanatçı Alişan da verdiği konserle geceye damgasını vurdu.

"Ümraniyespor'un destan olabilecek başarı hikayesi var"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye çok eski bir takım, biz Ümraniye çocuğuyuz. Ümraniye'de doğduk. 1938'lerde kurulmuş, Taksim'den gelen bir hikayesi var. Ümraniye'de futbol bir başka, Ümraniye'de amatör ruhla eskiden çok güzel futbolcular yetişti. Ümraniye futbolda son 10 yılda çok ciddi şekilde atılım yaptı. Ümraniyespor'un bir destan olabilecek önemli bir başarı hikayesi var. Son üç yılda da biz hedef koyduk. Dedik ki; 'Ümraniye'yi Süper Lig'e çıkaralım. Anadolu takımları da olsun, biz de olalım' dedik. Bir yarış, bu çok güzel bir motivasyon oldu. Çok iyi bir antrenör getirdik. Seyircimiz de çok güzel bir motivasyon verdi. Küçük imkanlarla belediyemizin de desteğiyle bu imkan bize geldi. Öncelikle Allah'a şükrediyoruz" dedi.

Ümraniyespor Başkanı Tahir Aksar ise, "Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz vesile olduk. Allah bize nasip etti. Ümraniyemize bu bayramı yaşattık. Çok sevinçliyim. Ümraniyemize, İstanbul'a, Türkiye'mize hayırlı olsun. Ben burada bize büyük desteklerini esirgemeyen İsmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldu. Sağ olsun, var olsun. Bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Bize güvendiği için teşekkür ediyoruz. İlçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizimlesiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Patlayan çöplükten Süper Lig'e Ümraniyespor'un hikayesi

28 Nisan 1993 tarihinde Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Rehabilite edilen eski çöplük futbol takımının zirveye çıkışına ev sahipliği yaptı. Maçlarını o alanda oynayan ve 11 yılda 6 lig atlayan Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yenerek, ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı
Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümraniyespor şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı - Son Dakika


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