Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı: Bu sezon, Ümraniyespor hikayesinin başlangıcı oldu - Son Dakika
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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı: Bu sezon, Ümraniyespor hikayesinin başlangıcı oldu

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin ikinci yarısı düşünüldüğünde galibiyet hak eden tarafın Ümraniyespor olduğunu söyleyerek, 'Bu sezon, Ümraniyespor hikayesinin başlangıcı oldu' dedi.

05.05.2024 19:15
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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin ikinci yarısı düşünüldüğünde galibiyet hak eden tarafın Ümraniyespor olduğunu söyleyerek, "Bu sezon, Ümraniyespor hikayesinin başlangıcı oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 33. hafta maçında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da iyi mücadele ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Balcı, "Erzurumspor bu ligin şartları ve konumu itibarıyla en başarılı takımlarından bir tanesidir. Oyun ilk yarıda dengeli bir şekilde gitti. Her iki takım da bir oyun planıyla, ona sadık kalarak oynadı. Bizim için çok daha önemliydi. Çünkü biz dünya değiştirecektik. Özellikle oyuncu kardeşlerimiz maçın başından sonuna kadar özveri, sabır, oyuna sadakat, yardımlaşmayla ve dikkatle sonuna kadar götürdüler. Oyunun ikinci yarısında biz daha fazla hücum etmeyi hedefledik. Maçın ikinci yarısını düşündüğümüzde galibiyet hak eden tarafın Ümraniyespor olduğunu düşünüyorum. Bu sezon Ümraniyespor hikayesinin başlangıcı oldu. Başlangıçlar zor olur. Belirli hedefleri olan bir kulüp olarak bunu gerçekleştirmemiz için bu yılı atlatmamız gerekiyordu. Oyuncularımız gayreti ve bunu sağlayan başkan ve yönetiminin inanılmaz gayretliyle, her türlü maddi, manevi fedakarlığıyla bu yılı atlattık. Şu an Ümraniyespor camiasında herkes çok mutlu. Herkese teşekkür ediyorum. Antrenör ekibime de özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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