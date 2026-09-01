Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Muğlaspor'a 1-0 yenildikleri maçta '3 puan beklerken mağlup olduk' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Muğlaspor'a 1-0 yenildikleri maçta '3 puan beklerken mağlup olduk' dedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Levent Açıkgöz, iyi oynadıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Maalesef kendi evimizde 3 puan beklerken mağlubiyetle ayrıldık' ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, ilk 4 haftada iyi bir süreç geçirdiklerini ve iyi oyunlar sergilediklerini ancak bunun karşılığını alamadıklarını söyleyerek, "Maalesef kendi evimizde 3 puan beklerken mağlubiyetle ayrıldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "4 haftadan beri iyi bir süreç geçirdik, iyi oyunlar oynadık. Maalesef karşılığını alamadık. Kendi sahamızdaki Muğla maçında da kesin galibiyet parolasıyla çıktık. Oyuncularımız da maçın başlama düdüğünden itibaren elinden gelen her şeyi gösterdiler. Hemen hemen iki yarıda da tek kale oynadık. Tabii ki futbolda topa sahip olmak, pozisyonlara girmek, kaçırmak her şey var. Pozisyonları değerlendirmek gibi bir durum da var. Maalesef biz bunu başaramadık. Rakibimiz zaten kendi planını, programını yapmış. İyi kapandılar, onlar da iyi mücadele ettiler. Bir geçiş hücumuyla kalemizde golü gördük. Oyunun iki yarısı da birbirinin benzeri şekildeydi. Maalesef kendi evimizde 3 puan beklerken mağlubiyetle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz. Oyuncularımızı yine tebrik ediyorum. Maçın son düdüğüne kadar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Hava koşullarına rağmen, bu sıcakta yüksek tempolu oynamaya çalıştılar. İnşallah bundan sonraki hafta ilk Pendik maçımız var. O maça kadar yaralarımızı sarıp önümüzdeki maça bakarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Muğlaspor'a 1-0 yenildikleri maçta '3 puan beklerken mağlup olduk' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:15:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Muğlaspor'a 1-0 yenildikleri maçta '3 puan beklerken mağlup olduk' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement