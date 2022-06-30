Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb'i kadrosuna kattı

30.06.2022 19:05
Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Tunuslu santrfor Adel Bettaieb'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Tunuslu santrfor Adel Bettaieb'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Ümraniyespor, 25 yaşındaki Tunuslu golcü Adel Betteieb ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 25 yaşındaki Tunuslu santrfor oyuncusu Adel Bettaieb'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bettaieb'e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor Tunuslu golcü Bettaieb'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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