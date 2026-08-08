Ümraniyespor ve Mardin 1969 Spor 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniyespor ve Mardin 1969 Spor 0-0 Beraberlik

Ümraniyespor ve Mardin 1969 Spor 0-0 Beraberlik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Dimitrov'un kullandığı köşe atışında kale önünde Mustafa Şengül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert vuruşunda Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanatta Melih ile paslaşan Soukou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

81. dakikada ceza alanı içinde Nafican'ın pasında Denic'in şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar (Yunus Emre Gedik dk. 90+3), Andrej Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş (Kerem Şen dk. 46), Cebio Soukou, Serkan Göksu (Berat Yılmaz dk. 82), Talha Bartu Özdemir (Santeri Hostikka dk. 46), Melih Bostan (Alex Blanco dk. 82)

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Batuhan Çakır, Mustafa Arda Kartal, Oğuzhan Aydogan, Deniz Aksoy, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir (Nafican Yardımcı dk. 78), Baba Alhassan (Adem Eren Kabak dk. 87), Muammer Denizhan Taşkan (Ahmet Ülük dk. 64), Bünyamin Balat (Tonio Teklic dk. 64), Djordje Denic, Zdravko Dimitrov, Olarenwaju Kayode (Enes Erol dk. 87)

Yedekler: Ömer Kahveci, Berkay Doğan, Kerim Alıcı, Şahverdi Çetin, Osman Yıldırım

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Sarı kartlar: Talha Bartu Özdemir (Ümraniyespor), Emre Taşdemir, Tonio Teklic (Mardin 1969 Spor)

Kaynak: İHA

Trendyol, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor ve Mardin 1969 Spor 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:06:51. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor ve Mardin 1969 Spor 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.