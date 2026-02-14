Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası Sona Erdi

Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası Sona Erdi
14.02.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Oyunları kapsamında düzenlenen şampiyonada Atılım ve Beykoz üniversiteleri birinci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2026 Kış Oyunları kapsamında düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyona 36 üniversiteden 21 kadın ve 20 erkek takımında yer alan 133 sporcu katıldı.

Organizasyonda kadınlarda Atılım Üniversitesi birinci olurken, Yeditepe Üniversitesi ikinci ve Kent Üniversitesi üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Beykoz Üniversitesi birinci, Erciyes Üniversitesi ikinci ve Aksaray Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreni düzenlenen şampiyona, başarılı sporculara madalya verilmesiyle sona erdi.

Ödül törenine, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, EUSA Sporları Birliği Direktörü Liam Smith, davetliler ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım
Yunus Akgün durdurulamıyor Yunus Akgün durdurulamıyor
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 21:46:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.