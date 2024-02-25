Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi\'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint- Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde, Standard Liege'i 2-1 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü.
Ligin 27. haftasında ev sahibi ekip Union Saint-Gilloise, 35. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson'un golüyle 1-0 öne geçerken 38. dakikada Dennis-Yerai Ayensa, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Standard Liege, 50. dakikada Moussa Djenepo'nun golüyle farkı bire indirdi ve maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.
Günün diğer maçında lig liderinin en yakın takipçisi Anderlecht, deplasmanda Club Brugge takımını 2-1 yendi.
Bu sezon geride kalan 27 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Union Saint-Gilloise, 65 puan topladı. Union SG, ikinci Anderlecht'in 8 puan önünde lider olarak yoluna devam ediyor.
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