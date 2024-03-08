Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Fenerbahçe Haklı Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Fenerbahçe Haklı Bir Galibiyet Aldı

Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımının teknik direktörü Alexander Blessin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi. Blessin, maça iyi başladıklarını ancak hatalar yaptıklarını ve Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilediğini belirtti. Ayrıca, daha önce herhangi bir Türk kulübünden teklif almadığını da ifade etti.

08.03.2024 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımının teknik direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, maça iyi başladıklarını ancak bunu sürdüremediklerini belirtti.

İlk bölümde birçok korner şansı bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Blessin, "Maça iyi başladık, ilk 20 dakika birçok korner kullandık ve şanslar yakaladık. Aslında iyi başladık ama sonra Fenerbahçe golü buldu. Bir sonraki aşamada biz biraz heyecanlandık ve hızlı oynamak zorunda kaldık. O süreçte hatalar yaptık. Topu kontrol etme hakimiyetimiz azaldı, Fenerbahçe ise bu devrede iyi oynadı. Ardından hakimiyetimiz düzeldi ve bu süreçte orta sahada iyi oynadık. Sonra 2. gol atıldı ve ardından penaltı geldi ve bu süreçte iş işten geçmişti. Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse bugün iyi oyun sergiledi. Bunu kabullenmeliyiz ve önümüzdeki maçlara bakmalıyız." diye konuştu.

Kaliteli bir ekiple sahaya çıktıklarını aktaran Blessin, "Top kaybımız ilk devrede çok fazla oldu ve top kaybımız git gide artış gösterdi. Bazen aklımızı kullanmadan oynadık. Fenerbahçe ise kaliteli bir oyun sergiledi. 3 gol yedik bu çok fazla. Bu bir deneyim ve bundan dersler çıkarmalıyız. Rövanş için sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz soruyu yöneltirken. Şu anda sonuç neyse o. Eğer günün sonucu 0-1 olsa farklı düşünürdüm ama şu an durum ortada ve bu biz bu durumu kabullenerek önümüzdeki maçlara bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Blessin, daha önce herhangi bir Türk kulübünden teklif almadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Gilloise, Belçika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Fenerbahçe Haklı Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti
    02:02 Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti

    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti
    01:07 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.


00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 03:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Fenerbahçe Haklı Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement