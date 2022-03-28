Üniversitesi Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay'dan Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette iki federasyon arasında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Özdemir, Mehmet Günay'a A Milli Takım forması takdim etti.