Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu

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Porto'nun eski teknik direktörlerinden Andre Villas-Boas, Portekiz ekibinde 42 yıllık Pinto da Costa başkanlığına son vererek kulübün yeni başkanı oldu.

42 YILLIK BAŞKANI KOLTUĞUNDAN ETTİ

2010-2011'de teknik direktörlüğünü yaptığı Porto ile rekorlarla dolu bir sezonu şampiyontamamlayan teknik direktör Andre Villas-Boas, Portekiz ekibinin yeni başkanı oldu. Porto'da gösterdiği başarılardan sonra Chelsea ve Tottenham'ı da çalıştıran Villas-Boas, Porto'da 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa'yı geçerek oyların yüzde 70'inden fazlasını aldı ve koltuğun yeni sahibi oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Coimbra'nın altyapısında başlayan Andre Villas-Boas sonrasında Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'yı çalıştırmıştı.Marsilya'dan 2021'de ayrılan Portekizli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.