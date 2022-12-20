Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ligdeki favorisini açıkladı: İnşallah olurlar - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ligdeki favorisini açıkladı: İnşallah olurlar

20.12.2022 20:06
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ligdeki favorisini açıkladı: İnşallah olurlar

Katıldığı sergide kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk için Fenerbahçe'yi favori gördüğünü söyleyerek, "İnşallah olurlar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

İSTİFA ETMESİYLE İLGİLİ ANISINI ANLATTI

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1999 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptığı dönemde UEFA Kupası'nda Macaristan takımı MTK'ya elendikleri maçtan sonra istifa etmesiyle ilgili anısını paylaştı. O günle ilgili, ilk defa yeni bir bilgi vereceğini dile getiren efsane futbol adamı şunları kaydetti:

"LÖW'Ü GÖNDERİP SENİ ALACAĞIZ"

"Vanspor'u Süper Lig'e çıkarmıştım. Son maç öncesi Aziz Bey (Yıldırım) beni aradı. 'Löw'le yollarımızı ayıracağız seninle çalışacağız' dedi. Ben de kendisine 'Başkanım müsade edin Vanspor'la yoluma devam edeyim, biraz daha tecrübe kazanayım. Vanspor olmazsa Gaziantepspor'da tecrübe kazanacağım' dedim. Kendisi de bana 'Seni başka takıma yar etmem' dedi. Aziz Bey'le buluştuk bana ne istersin diye sordu ben de 'Futbolculuk dönemim de para mı konuştum ki şimdi konuşayım' dedim. Ancak bir şey rica ettim, medyadan dolayı hemen ismimin açıklanmasını istedim. Çünkü açıklanmayan her gün yıpratılıyoruz, diğer tecrübeli hocalarımızın ismi geçiyordu. 20 gün açıklanmadı, bu yüzden etkisi hafif bir şekilde geldim Fenerbahçe'ye. 1999 depreminin olduğu sezondu, Murat Yakın gitmek istedi. Sakatlıklar çok fazlaydı ama lige çok iyi başladık. Sergen Yalçın da bizdeydi ve çok iyi başlamıştı. UEFA Kupası'nda MTK'yla eşleştik, ilk maç 0-0 berabere bitti. Gaziantep maçı vardı, Ogün sakattı. Aziz Bey tesislere geldi. 'Ogün'ü oynatasak daha iyi değil mi düzelmedi mi, oynarsa iyi olur eğer elenirsek zor olur' dedi."

"AZİZ YILDIRIM'A BIRAKAYIM DEDİM"

Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bu konuşmayı yaptıktan sonra bir karar aldığını vurgulayan Dilmen, "Milli ara girecekti ve 'Aziz Bey'e en iyisi ben bırakayım' dedim. Takım kaptanı olan Rüştü Reçber'i çağırdım ve kendisine 'Yarın inşallah maç iyi geçer maç sonu ben bırakacağım' dedim. Aslında maçtan önce bırakacağım belliydi. O gün istifa ettiğime pişmanım. Aziz Bey de taraftar da 'istifa et' demedi. Şimdiki tecrübem olsa o kararımı istişare ederdim. Rüştü o gün talihsiz bir gol yedi ama beni ligde lider yapan kaleciydi. Tecrübe aslında teknik taktiği değildir. Dışarıyı da medyayı da bilmeniz gerekir. Pişmanlıklarımdan biridir ama çok da değil. Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım." ifadelerini kullandı.

"FAVORİM FENERBAHÇE, İNŞALLAH OLURLAR"

Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 1.5 ay verildiğini hatırlatan Dilmen, "İlk defa böyle bir ara oldu. En fazla rahatsız olan takım Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor içinse ara iyi oldu. Ben ligde şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum ama mayıs ayında birkaç takım yarışın içinde olur. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama 'kesin olur' diyemem, favori olarak görüyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ligdeki favorisini açıkladı: İnşallah olurlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ligdeki favorisini açıkladı: İnşallah olurlar - Son Dakika
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