Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

20.03.2022 09:46
Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

TFF Kadınlar 3. Lig F grubunda Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını ağırladı.

TFF Kadınlar 3. Lig F grubunda Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını ağırladı. Uşak'lı genç kadınlar sahadan 8-0 galibiyetle ayrıldı.

TFF Kadınlar 3. Lig F grubunda bir türlü istenilen sonuçları alamayan Uşakspor erkek takımının aksine, Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını 8-0 farkla bir sonuç alarak taraftarların yüzünü güldürdü. Uşak Bir Eylül Stadında alınan bu galibiyet sonrası Uşakspor Kulübü tarafından yayınlanan kutlama mesajında, "8-0 gibi net bir skorla mağlup eden Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz" denildi.

TFF Kadınlar 3. Lig F Grubunda, Uşak 64 Belediye Gençlikspor dışında Denizli Kaplanspor, Bodrumspor, A.Ş. Muğla Atlatikspor, Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ve Nazilli Belediyespor yer alıyor. - UŞAK

Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı
Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı
Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı
Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

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Futbol Federasyonu, gençlik, Futbol, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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