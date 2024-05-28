Uşak\'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası\'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden sporcular 5 madalya kazandı.

32 kiloda mücadele eden Dilara Erdoğan, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 34 kiloda yarışan Muhammed Üveys Sevindi, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı. +60 kiloda Yunus Emre Efe, 28 kiloda Rabia Tekin ve 34 kiloda Yağız Duman ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiler. Dereceye giren sporcular, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek olan Minikler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Balkan Şampiyonası'nda da başarılar diledi. - MANİSA