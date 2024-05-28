Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı

Uşak\'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası\'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden sporcular 5 madalya kazandı. Dilara Erdoğan altın madalya, Muhammed Üveys Sevindi gümüş madalya, Yunus Emre Efe, Rabia Tekin ve Yağız Duman ise bronz madalya elde etti. Dereceye giren sporcular, Minikler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Balkan Şampiyonası'nda da başarılar diledi.

28.05.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden sporcular 5 madalya kazandı.

32 kiloda mücadele eden Dilara Erdoğan, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 34 kiloda yarışan Muhammed Üveys Sevindi, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı. +60 kiloda Yunus Emre Efe, 28 kiloda Rabia Tekin ve 34 kiloda Yağız Duman ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiler. Dereceye giren sporcular, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek olan Minikler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Balkan Şampiyonası'nda da başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Türkiye, Manisa, Gümüş, Spor, Uşak, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa sporcuları 5 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement