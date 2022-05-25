Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi - Son Dakika
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Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi

25.05.2022 13:33

Öğrencilere bisiklet kullanımı konusunda eğitim verilmesinden görüntü Öğrencilere bisiklet, kask ve akıllı saatlerin verilmesinden görüntü Protokol üyelerinin öğrencilerle bisiklet binmesinden görüntü Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklamaları İl Milli Eğitim Müdürü Bülent...

Öğrencilere bisiklet kullanımı konusunda eğitim verilmesinden görüntü

Öğrencilere bisiklet, kask ve akıllı saatlerin verilmesinden görüntü

Protokol üyelerinin öğrencilerle bisiklet binmesinden görüntü

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in açıklamaları UŞAK - Uşak Belediyesince hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek" projesi kapsamında okullara bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla 60 öğrenciye bisiklet, kask ve akıllı saat verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşak Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında pilot okul olarak belirlenen Alper Günbayram Ortaokulu ve Sefa Erdoğan Ortaokulu'ndaki öğrencilere bisiklet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerin ardından Alper Günbayram Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ilk etapta belirlenen 60 öğrenciye Uşak Belediyesi tarafından bisiklet, kask ve akıllı saat verildi.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve diğer yetkililer, öğrencilerle birlikte okulun bahçesinde bisiklet sürdü.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Çakın, projeyi kent geneline yaymayı hedeflediklerini aktardı.

Çakın, "Projemizin amaçlarından biri olan sağlıklı neslin inşası için çocuklarımızın bisiklet kullanması son derece anlamlı. Bizler de hem çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri hem de temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise projenin çocukların hem sağlıkları açısından hem de çevre bilinciyle yetişmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek Belediye Başkanı Çakın'a teşekkür etti.

Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi
Okullara ulaşım için öğrencilere bisiklet hediyesi

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Kaynak: AA

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